Уле Гуннар Сульшер: "Фред получит свой шанс в "МЮ". Возможно, он сыграет с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что предоставит шанс проявить себя полузащитнику команды Фреду.

- Фред получит свой шанс. Возможно, это произойдет завтра в матче с "Кристал Пэлас", - цитирует специалиста Sky Sports. - Для того, чтобы освоиться в команде, нужно время. Хуан Себастьян Верон был одним из лучших футблистов, с которым я играл, но и ему нужно было время. Уверен, что когда Фред получит шанс, он ухватится за него.

25-летний бразилец в текущем сезоне провел 15 матчей за "МЮ" во всех турнирах и забил один мяч. Он перешел в команду из "Шахтера" перед началом сезона.

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