Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от новичка клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

— Он очень, очень хороший футболист, и его мышление, очевидно, быстрее, чем у многих других, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — У него множество характеристик, к которым надо привыкнуть. Мы привыкаем к нему, а он привыкает к нам. Просто наслаждаешься его дальними пасами и движением, я просто рад видеть его здесь.