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Уле Гуннар Сульшер: «Фернандеш напоминает мне Скоулза»

12:55
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от игры полузащитника Бруну Фернандеша.

— Он напоминает мне Скоулза как игрок, но он совершенно другая личность за пределами поля, — цитирует Сульшера Goal. — До выхода на замену в матче с «Брюгге» он ходил вдоль скамейки, говорил с игроками стартового состава, помогал им и подсказывал.

А за те 10 минут, что он провел на поле, мы заметили разницу в игре команды. Он ведет игру, он лидер и победитель. Выложиться на 99 процентов для него недостаточно, это произвело на меня впечатление.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года и провел три матча во всех турнирах, отдав голевую передачу.

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