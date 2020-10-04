Уле Гуннар Сульшер: «Это худший день в моей тренерской карьере, но не худший день для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатленими от поражение в матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма» — 1:6.

— Это худший день в моей тренерской карьере, — сказал Сульшер во флеш-интервью после матча. — Возможно, это худший день для всех игроков «МЮ». Но это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед». Мы поднимались раньше.

Сложно объяснить, что произошло. Мы проиграли дома 1:6 очень хорошей команде, но мы сами сделали многое для собственного провала.