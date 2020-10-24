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Сульшер - о ничьей «МЮ» с «Челси»: «Это был матч двух хороших команд»

24 октября 2020, 23:13
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итог матча 6-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:0).

«Мы сохранили свои ворота на замке и прервали серию из домашних поражений. Конечно, мы хотели победить, но я думаю, это была достойная игра, — цитирует Сульшера BBC. — Мы провели очень хорошую неделю, дважды победив и раз сыграв вничью.

Думаю, это был матч двух хороших команд, обладающих классными защитниками и классными голкиперами. Их вратарь совершил два великолепных сейва после ударов Рэшфорд... В целом это была равная игра, но у меня было ощущение, что, если кто и одержит победу, то это будем мы».

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