Уле Гуннар Сульшер: "Если Погба в составе, нужно строить команду вокруг него"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил надежду, что хавбек Поль Погба останется в составе команды. Хавбека этим летом хотят приобрести "Реал" и "Ювентус".

- Поль - фантастический игрок и потрясающий человек, он всегда был настоящим профессионалом, - цитирует Sky Sports Сульшера. - Мы всегда были в хороших отношениях, несколько лет назад он играл у меня в резерве.

Как я уже говорил, если он у вас в составе, вы строите команду вокруг него. Я не изменил своего мнения.