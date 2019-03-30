Уле Гуннар Сульшер: "Если "МЮ" наберет 15 очков, то будет в тройке АПЛ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Уотфордом" в матче 32-го тура чемпионата Англии (2:1). По словам норвежского специалиста, у команды есть шанс войти в тройку лидеров, если команда наберет 15 очков в оставшихся семи играх.

- "Уотфорд" начал матч очень хорошо, мы изо всех сил пытались справиться с их темпом, - цитирует BBC Сульшера. - Мы хорошо оборонялись, и примерно к 20-й минуте я почувствовал себя комфортнее. Мы заслуженно взяли три очка.

Маркус Рэшфорд действовал и правда очень уверенно, но он все еще испытывает боли в лодыжке.

Мы вступаем в заключительную фазу сезона. Если мы наберем 15 очков, то будем в тройке лидеров.