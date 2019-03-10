Уле Гуннар Сульшер: "Думаю, судья расстроится, увидев повтор, потому что там не было пенальти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что его команде не повезло в матче чемпионата Англии с "Арсеналом" (0:2). По его словам, второй мяч "канониры" забили после несправедливого пенальти.

– Мы начали матч медленно, возможно, это эффект после игры с "ПСЖ", но моменты создавали все равно. А когда соперник забил, игра стала другой, – цитирует ВВС Сульшера. – Мы создали намного больше моментов, чем когда победили "Арсенал" в Кубке Англии. Иногда такое случается. Иногда мы ошибаемся дважды и упускаем сами пять очень хороших шансов. В эпизоде со вторым голом с пенальти… Думаю, судья расстроится, когда посмотрит повтор, потому что там не было пенальти. Это один из тех дней, когда нужно отряхнуться и идти дальше.