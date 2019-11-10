Уле Гуннар Сульшер: «Должны были забивать гораздо больше голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была побеждать в матче 12-го тура чемпионата Англии «Брайтон» (3:1) с более крупным счетом.

— Мы должны были забивать гораздо больше голов. Это была превосходная игра в исполнении парней. За тем, как они неслись вперед, было приятно наблюдать, — приводит слова тренера BBC.

Жаль, Марсьялю не удалось отличиться, но он сыграл выдающимся образом. Уильямс тоже был превосходен, он провел уже несколько хороших матчей и, как кажется, хочет быть частью нашей команды и наслаждаться своей игрой.

В данный момент положение в турнирной таблице не имеет особого значения для нас. Нам нужно продолжать прогрессировать и продолжать выигрывать матч за матчем, а там посмотрим, к чему это нас приведет.

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