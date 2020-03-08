Уле Гуннар Сульшер: «Для меня большая честь возглавлять команду с таким отношением к игре»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлением от победы над «Манчестер Сити» в 29-м туре чемпионата Англии (2:0).

— Мне больше всего понравились желание, отношение, старание и связь игроков с больельщиками, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Порой мы давили на них, заставляли их опускаться, старались быть агрессивными.

Мы заставили их совершать ошибки и довольны результатом.

Для меня большая честь быть тренером команды с таким отношением. О чем еще можно мечтать. Они будут и дальше прогрессировать как футболисты.