Уле Гуннар Сульше: "Санчес - как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко поступает в большом количестве"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался в адрес нападающего Алексиса Санчеса. Он отметил, что считает его хорошим и талантливым футболистом.

- Я думаю, что он очень хороший игрок, - приводит Sky Sports слова Сульшера. - Он очень талантлив, но, конечно, есть так много вещей, которые можно исправить. Вы это видели в матче с "Фулхэмом", когда он получил свой шанс. Он был активен, отбирал мяч и использовал всю свою энергию. Если будет забивать голы, то я уверен - это придаст ему уверенности в себе. Мы все знаем, что у нас есть очень хороший игрок. Это как бутылка с кетчупом, который никак не может выйти наружу, а потом резко начинает поступать в очень большом количестве.

В текущем сезоне Санчес сыграл в 19 матчах за "МЮ", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Все о чемпионате Англии – здесь