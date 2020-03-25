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Украинские футболисты сыграют в турнире по CS:GO. Средства направят на борьбу с коронавирусом

20:11
Андрей Ярмоленко - один из участников турнира. Фото Instagram We strike Corona.
Андрей Ярмоленко - один из участников турнира. Фото Instagram We strike Corona.
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Стали известны участники благотворительного турнира по CS:GO We strike Corona. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом.

В турнире будут участвовать украинские футболисты. В списке участников Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Николай Морозюк («Ризеспор»), Александр Зубков («Ференцварош»), Ахмед Алибеков («Слован»), Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов (все — киевское «Динамо»). Также будут участвовать креативный директор киберспортивной организации Natus Vincere Алексей Костылев и ресторатор Валерий Созановский.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.

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