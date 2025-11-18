Украина не получила деньги за «Челси» из-за судебного спора Абрамовича с островом

Украина не может получить деньги от продажи «Челси» из-за судебного конфликта между Романом Абрамовичем и правительством Джерси, коронного владения Великобритании, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, власти Джерси провели незаконные обыски в помещениях Абрамовича. Он оспорил их в суде, и действия властей признали незаконными. Абрамович утверждал, что правительство Джерси удалило данные, связанные с первоначальным расследованием. Это выяснилось после того, как он получил от высокопоставленных лиц личные сообщения, электронные письма и другие документы, касающиеся его.

Суд Джерси удовлетворил ходатайство Абрамовича, назвав действия местных властей «экстремальными» и «необоснованными». Бизнесмен получит компенсацию за судебные издержки. Правительство Джерси отвергло обвинения в сговоре. Британские власти выразили разочарование задержкой в разблокировке средств и заявили о готовности обратиться в суд.

Средства от продажи «Челси» заморожены на банковском счете компании Fordstam, которой владеет Абрамович. Британское правительство обещало создать фонд для распределения этих денег под руководством Майка Пенроуза. Однако до сих пор это не было сделано.

Абрамович владел «Челси» с лета 2003 года, но в связи с санкциями был вынужден продать клуб в 2022 году.