"Уимблдон" обыграл "Вест Хэм" в Кубке Англии

"Уимблдон" на своем поле обыграл "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка Англии - 4:2. Дубль в составе хозяев сделал Скотт Васгтафф.

Кубок Англии

1/16 финала

"Уимблдон" - "Вест Хэм Юнайтед" - 4:2 (2:0)

Голы: Аппиа, 34 (1:0). Вагстафф, 41 (2:0). Вагстафф, 46 (3:0). Лукас, 57 (3:1). Фелипе Андерсон, 71 (3:2). Сиббик, 88 (4:2).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Огбонна, Масуаку, Диоп, Нобл, Обианг (Фредерикс, 46), Кэрролл (Лукас, 46), Эрнандес, Снодграсс, Антонио, Диангана (Фелипе Андерсон, 46).

Предупреждения: Фредерикс, 67. Масуаку, 79.

Судья: Тэйлор (Англия).

26 января. Кингстон-на-Темзе. Стадион "Cherry Red Records Fans' Stadium".