Уильямс получил 14 месяцев условного срока за опасное вождение

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Брэндон Уильямс приговорен к 14 месяцам условного заключения с отсрочкой на два года за опасное вождение, которое привело к аварии, сообщает Daily Mail.

Суд также лишил 24-летнего Уильямса водительских прав на три года и назначил ему 180 часов неоплачиваемых работ.

Инцидент произошел в августе 2023 года на трассе в графстве Чешир (Великобритания). Уильямс, управляя автомобилем Audi A3 со скоростью 160 км/ч при разрешенных 112 км/ч, врезался в Ford Fiesta и вылетел на дорожный барьер.

По свидетельствам очевидцев, футболист вел машину агрессивно и неконтролируемо. В салоне автомобиля были баллоны с закисью азота. Уильямс отрицал употребление вещества за рулем, но признал, что его пассажирка использовала его.

На момент аварии Уильямс был в аренде в «Ипсвич Таун», однако после случившегося клуб расторг с ним соглашение. Сейчас футболист, который ранее покинул «Манчестер Юнайтед» в 2024 году, находится без команды.

За «Манчестер Юнайтед» Уильямс дебютировал в 2019 году. За пять лет в клубе он сыграл в 51 матче и забил один гол.