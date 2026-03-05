Осула — о победном голе в ворота «МЮ»: «Это было лучшее чувство на свете»

Нападающий «Ньюкасла» Уильям Осула прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии. 22-летний датчанин стал автором победного гола.

«Это было лучшее чувство на свете. Я был так счастлив. Когда вышел на поле, я просто молился, чтобы забить и что-нибудь изменить, и слава Богу, что это произошло. Тренировался вчера на тренировках, просто смещаться в центр и завершать атаку, так что упорный труд окупился. В перерыве тренер мне сказал выйти на поле и повлиять на ход игры. Слава Богу, это и произошло сегодня», — приводит BBC слова Осулы.

«Ньюкасл» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это поражение стало первым под руководством Майкла Кэррика. Команда занимает 3-е место — 51 очко.

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