Уильям Галлас: "Езил хорошо играет, только когда хочет"

Бывший защитник "Арсенала" француз Вильям Галлас раскритиковал полузащитника "канониров" Месута Езила, сообщает The Sun.

– Эмери опробовал различные варианты, чтобы добиться своего от Езила. Но Месут так и не заиграл в тот футбол, которого ждет от него главный тренер "Арсенала". Очень сложная ситуация для "канониров" и немецкого хавбека. Все мы знаем, что Езил – классный игрок, но он нестабилен. Езил хорошо играет, только когда хочет.

Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле. Если Езил не повысит уровень игры, "Арсенал" может его продать. Вырученные деньги и зарплатные средства можно будет использовать на более эффективных игроков, – приводит слова Галласа The Sun.

В текущем сезоне 30-летний немец сыграл в 18 матчах за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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