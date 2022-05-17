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Сегодня, 04:31

Уилсон: «В начале сезона все списали «Ньюкасл» со счетов, но мы доказали, что они ошибались»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0).

«Атмосфера была невероятная. В начале сезона все списали нас со счетов, а к Рождеству мы были в зоне вылета. Но мы доказали, что все ошибались. Я заметил разницу в игре, мы стали лучше держать мяч. На днях я смотрел матч «Арсенала» и знал, что у их центральных защитников есть проблемы с травмами. Я так много работал, чтобы вернуться в форму. Когда ты травмирован, ты хочешь вернуться и изменить ситуацию», — приводит слова Уилсона Sky Sports.

«Ньюкасл» набрал 46 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 5-я позиция.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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«Челси» благодаря поражению «Арсенала» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

В Сети появилось изображение формы «Манчестер Сити» на следующий сезон
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 2 : 0
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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