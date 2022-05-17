Уилсон: «В начале сезона все списали «Ньюкасл» со счетов, но мы доказали, что они ошибались»

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:0).

«Атмосфера была невероятная. В начале сезона все списали нас со счетов, а к Рождеству мы были в зоне вылета. Но мы доказали, что все ошибались. Я заметил разницу в игре, мы стали лучше держать мяч. На днях я смотрел матч «Арсенала» и знал, что у их центральных защитников есть проблемы с травмами. Я так много работал, чтобы вернуться в форму. Когда ты травмирован, ты хочешь вернуться и изменить ситуацию», — приводит слова Уилсона Sky Sports.

«Ньюкасл» набрал 46 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» 66 очков и 5-я позиция.