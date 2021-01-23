Уилшир заявил, что с Езилом несправедливо обошлись в «Арсенале»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал переход хавбека «канониров» Месута Езила в «Фенербахче».

«Мы с Месутом не обсуждали его уход. Уверен, что ему было так же тяжело, как и мне в свое время. Неприятно, когда тебе не дают заслуженных шансов побороться за место в составе. Да, футболисты могут проводить неудачные матчи и выпадать из состава, но когда им не дают шанса — это очень тяжело. Я рад, что Езил нашел свое счастье, надеюсь, он будет успешно играть в Турции. С ним всегда было приятно играть. Это топ-футболист, один из лучших, с кем я выходил на поле», — приводит Goal слова Уилшира.

Уилшир и Езил вместе выступали за «Арсенал» с 2013 по 2018 год.