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Уилшир заявил, что с Езилом несправедливо обошлись в «Арсенале»

12:14
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Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал переход хавбека «канониров» Месута Езила в «Фенербахче».

«Мы с Месутом не обсуждали его уход. Уверен, что ему было так же тяжело, как и мне в свое время. Неприятно, когда тебе не дают заслуженных шансов побороться за место в составе. Да, футболисты могут проводить неудачные матчи и выпадать из состава, но когда им не дают шанса — это очень тяжело. Я рад, что Езил нашел свое счастье, надеюсь, он будет успешно играть в Турции. С ним всегда было приятно играть. Это топ-футболист, один из лучших, с кем я выходил на поле», — приводит Goal слова Уилшира.

Уилшир и Езил вместе выступали за «Арсенал» с 2013 по 2018 год.

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