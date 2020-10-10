Уилшир рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании и Италии

Полузащитник Джек Уилшир рассказал об уходе из «Вест Хэма» и вариантах продолжения карьеры.

— В «Вест Хэме», к сожалению, все сложилось не так, как хотелось, но это футбол, — приводит talkSPORT слова Уилшира. — В конце концов, главный тренер определяет состав. Я думал, что получу больше шансов, но, в любом случае, благодарен Дэвиду Мойесу за то, что он честно сказал мне, что я не вхожу в его планы. Я знал, что не буду играть за «Вест Хэм», и мог бы просто сидеть на лавке, но я не могу позволить себе потерять еще один год карьеры. Пожалуй, хочу попробовать себя в какой-нибудь другой лиге. Например, поехать в Испанию, или Италию, туда, куда англичане ездили нечасто.

Контракт Уилшира с «Вест Хэмом» был досрочно расторгнут, 28-летний игрок находится в статусе свободного агента.