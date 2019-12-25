Уилшир получил рецидив травмы на тренировке

Возвращение полузащитника «Вест Хэма» Джека Уилшира на поле вновь отложено на неопределенное время из-за очередного рецидива травмы, сообщает The Telegraph.

Перейдя в стан «молотобойцев» из «Арсенала» летом 2018 года, с тех пор Уилшир отметился лишь шестью появлениями с первых минут в рамках англйиской премьер-лиги, причем последний раз это случалось еще в августе.

А свой последний матч Уилшир сыграл более двух месяцев назад. Теперь 27-летний англичанин получил новую травму на тренировке и выбыл на неопределенный срок.