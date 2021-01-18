Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он не играл с сентября

«Борнмут» объявил о подписании контракта с Джеком Уилширом. 29-летний хавбек заключил соглашение до конца сезона. Он уже выступал за «Борнмут» в сезоне-2016/17 на правах аренды и провел в общей сложности 27 матчей.

Сезон-2020/21 экс-хавбек сборной Англии начал в «Вест Хэме», но провел только один матч в Кубке лиги, а в октябре расторг контракт с клубом. Последние недели Уилшир тренировался с «Борнмутом».

Ранее в карьере футболиста также были «Арсенал» и «Болтон». За сборную Англии он провел 34 матча и забил 2 мяча.