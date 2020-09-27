Уилшир готов покинуть «Вест Хэм»

Полузащитник Джек Уилшир подтвердил свою готовность покинуть «Вест Хэм», сообщает The Telegraph.

За два сезона в лондонском клубе Уилшир сыграл лишь 837 минут, а на старте новой кампании вновь испытывает проблемы со здоровьем.

Действующий контракт Уилшира с «Вест Хэмом» заканчивается летом следующего года, однако Молотобойцы готовы досрочно прекратить сотрудничество с игроком.

В услугах английского хавбека заинтересован «Дженоа», который планирует подписать Джека в качестве свободного агента.