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Уилшир готов покинуть «Вест Хэм»

11:02
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Полузащитник Джек Уилшир подтвердил свою готовность покинуть «Вест Хэм», сообщает The Telegraph.

За два сезона в лондонском клубе Уилшир сыграл лишь 837 минут, а на старте новой кампании вновь испытывает проблемы со здоровьем.

Действующий контракт Уилшира с «Вест Хэмом» заканчивается летом следующего года, однако Молотобойцы готовы досрочно прекратить сотрудничество с игроком.

В услугах английского хавбека заинтересован «Дженоа», который планирует подписать Джека в качестве свободного агента.

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