Уиллок подпишет с «Ньюкаслом» контракт на 6 лет
07:44
Полузащитник «Арсенала» Джозеф Уиллок продолжит карьеру в «Ньюкасле». По информации The Athletic, «сороки» договорились с 21-летним англичанином о шестилетнем контракте.
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.
Уиллок выступал за «Ньюкасл» на правах аренды с февраля 2021 года. На его счету 8 голов в 14 матчах за команду.
Читайте также
«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю