Уиллок подпишет с «Ньюкаслом» контракт на 6 лет

Полузащитник «Арсенала» Джозеф Уиллок продолжит карьеру в «Ньюкасле». По информации The Athletic, «сороки» договорились с 21-летним англичанином о шестилетнем контракте.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.

Уиллок выступал за «Ньюкасл» на правах аренды с февраля 2021 года. На его счету 8 голов в 14 матчах за команду.