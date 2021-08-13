Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Уиллок подпишет с «Ньюкаслом» контракт на 6 лет

07:44

Полузащитник «Арсенала» Джозеф Уиллок продолжит карьеру в «Ньюкасле». По информации The Athletic, «сороки» договорились с 21-летним англичанином о шестилетнем контракте.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 19 миллионов евро.

Уиллок выступал за «Ньюкасл» на правах аренды с февраля 2021 года. На его счету 8 голов в 14 матчах за команду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Участвовавший в Олимпиаде российский триатлонист Полянский сдал положительный допинг-тест
«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
«Рубин» и «Ракув» не забили ни одного гола за 180 минут
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд