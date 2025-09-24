Стилл: «Поражение от «Ливерпуля» показывает, в чем у «Саутгемптона» проблемы в начале сезона»

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (1:2) в матче Кубка английской лиги.

«Мы играли хорошо местами, выстояли. Этот результат подводит итог нашему началу сезона и показывает, в чем у нас были проблемы. Я доволен тем, как мы отреагировали, но итог расстраивает. Демонстрируем потенциал и большую волю, но сами себе создали проблемы, пропустив первый гол.

Нам нужно продолжать в том же духе. Видим много хорошего. Я знаю, что прогресс идет медленно. Выше голову, и я уверен, результат придет», — цитирует BBC Стилла.