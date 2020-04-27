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Уилфрид Ндиди: «У меня все в порядке в «Лестере», мне не нужно никуда уходить»

10:51

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

— Мы неплохо выступаем, да и мне нравится в «Лестере», — приводит ESPN слова Ндиди. — К тому же, у меня есть действующий контракт с нынешним клубом. Я учусь и пытаюсь стать лучше с каждым днем. У меня все в порядке в «Лестере», мне не нужно никуда уходить.

Сообщается, что Ндиди попал в сферу интересов «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2019/20 23-летний нигериец провел за «Лестер» 29 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Ндиди в 36 миллионов евро.

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