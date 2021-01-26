«Тоттенхэм» одержал волевую победу над клубом Акинфенвы в Кубке Англии

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Уикомбом» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 4:1. Клуб чемпионшипа открыл счет на 25-й минуте, но в добавленное к первому тайму время лондонцы забили ответный мяч усилиями Гарета Бэйла.

В концовке второй половины встречи «Тоттенхэм» додавил соперника, забив еще три мяча.

В середине второго тайма в составе «Уикомба» появился 38-летний Адебайо Акинфенва, прославившийся своими габаритами (102 кг при 180 см).

Соперником «Тоттенхэма» по 1/8 финала станет «Эвертон».

Кубок Англии

1/16 финала

«Уикомб Уондерерс» — «Тоттенхэм» — 1:4 (1:1)

Голы: Оньединма, 25 (1:0). Бэйл, 45+2 (1:1). Уинкс, 86 (1:2). Ндомбеле, 87 (1:3). Ндомбеле, 90+3 (1:4).

«Тоттенхэм»: Харт, Алдервейрелд, Дэйвис (Родон, 90), Санчес, Танганга (Хейбьерг, 46), Сиссоко, Уинкс, Бэйл, Ламела (Ндомбеле, 68), Лукас Моура (Сон Хын Мин, 68), Винисиус (Кейн, 58).

Судья: Мосс.

25 января. Уикомб. Стадион «Адамс Парк».