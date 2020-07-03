«Уиган» переведен под внешнее управление. Фанаты начали сбор средств для клуба

Представитель чемпионшипа «Уиган» был переведен под внешнее управление, сообщает BBC. С клуба из-за задолженностей будет снято 12 очков, если они финишируют вне зоны вылета. Если же «Уиган» вылетит в лигу 1, то снятие 12 очков будет перенесено на следующий сезон.

До 2018 года владельцем «Уигана» был Дэйв Уилан, при котором клуб вышел из четвертого дивизиона в премьер-лигу в 2005 году, а в 2013-м выиграл Кубок Англии. В ноябре 2018 года Уилан продал «Уиган» гонконгской корпорации International Entertainment Corporation. В дальнейшем клуб перешел под контроль Next Leader Fund.

По словам нынешних кризисных менеджеров, в клуб не поступили средства от владельцев без объяснения причин.

На сайте для краудфандинга фан-клуб «Уигана» запустил кампанию по сбору средств. Организаторы акции отметили, что уже выделили личные средства для оплаты проезда игроков на матчи, но клубу нужны деньги на другие нужды до появления нового спонсора, чтобы хотя бы доиграть сезон.

После 40 сыгранных матчей из 46 «Уиган» идет на 14-м месте в чемпионшипе. В случае снятия 12 очков команда опустится на последнее место.