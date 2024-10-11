Уго Виана из «Спортинга» станет новым спортивным директором «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Спортинга» Уго Виана займет аналогичную должность в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже заключили соглашение. 41-летний португалец займет новый пост летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что нынешний спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн покинет клуб в конце сезона-2024/25. Испанец работает в «Манчестер Сити» с 2012 года.