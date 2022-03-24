Уго Льорис встал на защиту главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался в поддержку главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Трудно быть объективным, учитывая мои взаимоотношения с Почеттино. Проблемами «ПСЖ» не могут быть только из-за одного человека. Уровень игры «Тоттенхэма» с «Реалом» был очень высок, «ПСЖ» превосходил соперника 150 из 180 минут, прежде чем потерял нить игры Бензема был великолепен», — цитирует Льориса L'Equipe.

В чемпионате Франции «ПСЖ лидирует после 29 туров, набрав 65 очков. Парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпиона от «Реала» (2:3).