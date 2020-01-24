Уго Ллорис: «Ты страдаешь, но страдаешь за пределами поля, и это еще хуже»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Ллорис рассказал, какие чувства испытывал во время длительной реабилитации после перелома руки. Француз получил травму в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» и выбыл из игры на несколько месяцев.

— Когда я получил травму, когда узнал, что выбыл из игры, я просто смирился с ситуацией и провел время с пользой со своей семьей, с маленьким сыном, который родился в сентябре, и тогда единственное, что было непривычно и неприятно, — то, что я не мог помочь команде, — приводит пресс-служба клуба слова Ллориса. — Ты страдаешь, но страдаешь за пределами поля, и это еще хуже. Единственное, чего мне не хватало, — это возможность разделить с командой хорошие и плохие моменты, победы и поражения, эмоции, которые я испытывал последние 15 лет, а может, даже дольше. Мне повезло, что я травмировался не так часто во время клубных соревнований, национальных. К сожалению, травмы — это часть работы, которую ты должен принять.

Единственное — это, что ты чувствуешь себя немного бесполезным. Ты должен смириться с тем, что в этот момент ты выбыл из состава и можешь только оказать поддержку товарищам по команде, но не можешь помочь. Это была странная ситуация для меня. У меня не было таких серьезных травм в карьере, но всегда можно найти позитив даже в подобных ситуациях. Я пытался извлечь выгоду из случившегося, пытался немного освежить ум. Всегда приятно задать себе вопросы, потому что я из тех людей, которые всегда смотрят вперед, и, для меня, всегда есть возможность поработать над собой.

33-летний голкипер появился на поле впервые за 4 месяца. Он вышел в стартовом составе на матч 24-го тура АПЛ против «Норвича».