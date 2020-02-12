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Уэйн Руни вспомнил, как 17 лет назад дебютировал в сборной

14:48
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Нападающий Уэйн Руни вспомнил дебютный матч в сборной Англии против Австралии (1:3), который состоялся ровно 17 лет назад, 12 февраля 2003 года. Футболист опубликовал свое фото из той встречи на своей странице в Instagram.

— В этот день я дебютировал за основную сборную Англии, — подписал фотографию Руни.

В той встрече Руни появился во втором тайме, заменив Майкла Оуэна. Форварду не удалось отличиться результативными действиями за 45 минут. Всего Руни провел за сборную 120 матчей и забил 53 мяча, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Англичанин закончил карьеру на международной арене 15 ноября 2018 года матчем против США (3:0).

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