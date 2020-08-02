Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», а ныне играющий тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брейне.

— Нет сомнений, что главное оружие «Манчестер Сити» — Де Брейне. Возможно, он один из трех лучших футболистов мира на данный момент. Играть против него никогда не было просто. Кевин напоминает мне Стивена Джеррарда. Больше всего нравится, что Кевин не ищет легких путей, он всегда готов рисковать. Он заставляет соперников бегать.

Когда играл с Райаном Гиггзом и он получал мяч, я бежал вперёд, потому что знал: он попытается найти меня, и, если ему это удастся, будет гол. Де Брейне такой же. Он может совершить проход и отдать пас даже в сложной ситуации, — приводит слова Руни The Times.



В нынешнем сезоне на счету Де Брейне 46 встреч, в которых он отметился 15 голами и 23 результативными передачами.