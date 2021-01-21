Уэйн Руни верит в возможность «МЮ» выиграть АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что думает о нынешнем положении команды в АПЛ.

«Последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» не мог бороться за титул АПЛ, но теперь у них есть Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани. Эти игроки смогли привнести в «МЮ» дух победы.



Считаю, что сейчас «МЮ» борется за титул чемпионата Англии. Шесть недель назад в разговоре со своим ассистентом я сказал, что «МЮ» выиграет АПЛ в этом сезоне. На данный момент я не изменил своего мнения», — цитирует Руни Sky Sports.

В 18 матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 40 баллов и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. 24 января «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало — в 20.00 по московскому времени.