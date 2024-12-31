Руни уволен с поста главного тренера «Плимут Аргайл»

«Плимут Аргайл» объявил об отставке Уэйна Руни с поста главного тренера.

Контракт с 39-летним англичанином расторгнут по согласию сторон. Англичанин возглавлял клуб с мая 2024 года.

После 23 туров чемпионшипа «Плимут» набрал 18 очков и занимает последнее место в таблице.