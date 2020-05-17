Уэйн Руни: «Руководство «МЮ» поспешило, уволив ван Гала»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что руководство «красных дьяволов» поспешило с увольнением Луи ван Гала с поста главного тренера команды в 2016 году.

— Я был опустошен, когда узнал, что Луи уволили, - приводит Mirror слова Руни. — Я был абсолютно доволен работой с ним. Он должен был остаться на третий сезон. Я чувствовал, что мы становимся сильнее, что ситуация улучшается и футболисты начинают понимать видение ван Гала. За два года работы с ним я узнал едва ли не больше, чем при любом другом наставнике. Буду вечно благодарен ван Галу за доверие, которое он оказывал мне.

Луи ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с лета 2014 года по май 2016 года. При нем команда выиграла Кубок Англии в сезоне-2015/16.