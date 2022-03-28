Уэйн Руни рассказал, как в 14 лет отказал Фергюсону в переходе в «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, как сначала отказался от перехода в манкунианский клуб.

«Я был высокомерным придурком, когда я только начинал заниматься футболом. Фергюсон пытался подписать меня в «МЮ», когда мне было 14 лет. Он говорил с моими родителями. Они сказали мне: «Нам позвонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт». Я тогда сказал: «Передайте ему, чтобы он пошел к черту. Я буду играть в «Эвертоне». Прошло время, и я понял, что хочу играть за Алекса Фергюсона. Именно он был причиной, по которой я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», — цитирует Руни The Sun.

В манкунианском клубе Руни играл с 2004 по 2017 год. «МЮ» на данный момент возглавляет Ральф Рангник, команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ.