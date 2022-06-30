Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни обратился к фанатам после ухода с поста главного тренера «Дерби Каунти».

«Огромное спасибо всем болельщикам, игрокам и персоналу «Дерби Каунти» за вашу поддержку в течение последних трех лет. Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в моей карьере.

Спасибо, что приняли меня как одного из своих. Пожалуйста, поддержите следующего тренера и дайте ему то, что вы дали мне: доверие, лояльность и невероятную поддержку. У меня остались несколько замечательных воспоминаний, которые я никогда не забуду», — написал Руни в Twitter.

Thanks for taking me in as one of your own. Please get behind the next manager and give them what you gave me, trust, loyalty, and unbelievable support. Some great memories I'll never forget.??? — Wayne Rooney (@WayneRooney) June 29, 2022

Руни работал с «Дерби» с января 2021 года. Под его руководством команда вылетела из чемпионшипа по итогам сезона-2021/22.