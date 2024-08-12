Руни — о разгромном поражении «Плимута»: «Я разочарован, зол и удивлен»

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Шеффилд Уэнсдей» (0:4) в первом туре Чемпионшипа.

«Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. Думаю, это очевидно. Я разочарован, зол и удивлен. Мы знали, что в прошлом сезоне «Шеффилд Уэнсдей» была одной из лучших команд в лиге по кроссам — и все четыре гола они забили именно так. У нас был план на игру, но мы его не выполнили абсолютно, так что всем нам пора проснуться», — цитирует Руни Daily Mail.

38-летний Руни возглавил «Плимут» в конце мая нынешнего года, подписав контракт до лета 2027 года.

Во втором туре Чемпионшипа «Плимут» сыграет на своем поле против «Халл Сити» 17 августа.