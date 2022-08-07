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Сегодня, 22:23

Руни: «Манчестер Юнайтед» должен позволить Криштиану Роналду уйти»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал «красных дьяволов» отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Думаю, «Юнайтед» должен позволить Криштиану Роналду уйти. Это не так, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Ронни всегда будет забивать голы.

Но лично мне кажется, что этот «Юнайтед» пока не готов к борьбе за титул, и они должны стремиться к созданию команды, которая через три-четыре года сможет выиграть лигу. И планировать нужно соответствующим образом.

Если истории о том, что Криштиану хочет уйти из клуба, правдивы, тогда «Юнайтед» должен позволить ему уйти и заполучить 9-го номера, который будет здесь следующие три-четыре года и поможет созданию действительно успешной команды. Нужно дать тен Хагу время на это», — сказал Руни The Times.

Криштиану Роналду
Уэйн Руни
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
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 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
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6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
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6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
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Лестер – Брентфорд
 2 : 2
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МЮ – Брайтон
 1 : 2
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

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Борнмут

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