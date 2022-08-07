Руни: «Манчестер Юнайтед» должен позволить Криштиану Роналду уйти»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал «красных дьяволов» отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба.

«Думаю, «Юнайтед» должен позволить Криштиану Роналду уйти. Это не так, что Роналду не может играть в команде Тен Хага. Он может играть в любой команде. Ронни всегда будет забивать голы.

Но лично мне кажется, что этот «Юнайтед» пока не готов к борьбе за титул, и они должны стремиться к созданию команды, которая через три-четыре года сможет выиграть лигу. И планировать нужно соответствующим образом.

Если истории о том, что Криштиану хочет уйти из клуба, правдивы, тогда «Юнайтед» должен позволить ему уйти и заполучить 9-го номера, который будет здесь следующие три-четыре года и поможет созданию действительно успешной команды. Нужно дать тен Хагу время на это», — сказал Руни The Times.