Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

Уэйн Руни обратился в полицию по поводу его фотографий, появившихся в Сети

10:58
Теги:

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни обратился в полицию по поводу фотографий, на которых он запечатлен с неизвестными девушками.

25 июля в Сети появились снимки футболиста, на которых видно, как он спит в кресле, а рядом с ним позируют полуголые женщины. Адвокаты Руни не комментируют эту ситуацию.

В английских СМИ утверждают, что данные фото были распространены через популярное приложение Snapchat.

Руни завершил карьеру футболиста в ноябре 2020 года. 15 января 2021-го он был назначен главным тренером «Дерби Каунти».

Супругу Руни зовут Колин, они вместе с 2008 года. Пара воспитывает четырех сыновей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Шокирующие и постыдные плавки». Немецких гимнасток троллят из-за закрытых трико
Катастрофа в гандболе. После ничьей с Бразилией — жестокий разгром от Швеции
Расписание соревнований по боксу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Что будет если есть дыню каждый день? Рассказывает эксперт
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд