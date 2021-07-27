Уэйн Руни обратился в полицию по поводу его фотографий, появившихся в Сети
10:58
Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни обратился в полицию по поводу фотографий, на которых он запечатлен с неизвестными девушками.
25 июля в Сети появились снимки футболиста, на которых видно, как он спит в кресле, а рядом с ним позируют полуголые женщины. Адвокаты Руни не комментируют эту ситуацию.
В английских СМИ утверждают, что данные фото были распространены через популярное приложение Snapchat.
Руни завершил карьеру футболиста в ноябре 2020 года. 15 января 2021-го он был назначен главным тренером «Дерби Каунти».
Супругу Руни зовут Колин, они вместе с 2008 года. Пара воспитывает четырех сыновей.
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