Форвард «Дерби» Уэйн Руни раскритиковал руководителей Футбольной ассоциации Англии за нерешительные действия против коронавируса.

— Для игроков, персонала и их семей это была тревожная неделя, — приводит слова Руни Times. — Мы почувствовали недостаток управления со стороны руководства Футбольной ассоциации и АПЛ.

Думаю, многие футболисты задавались вопросом: «Это как-то связано с деньгами, вовлеченными в турнир?» Почему мы ждали остановку матчей до пятницы? После экстренного совещания, наконец, было принято правильное решение. До этого казалось, что с футболистами обращаются как с морскими свинками.

Я знаю, что я чувствую. Если кто-то из моей семьи заразится через меня, потому что мне пришлось играть, когда это небезопасно, а они серьезно заболели, мне придется подумать о том, чтобы когда-нибудь вновь выйти на поле. Я бы никогда не простил это властям.

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