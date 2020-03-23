Уэйн Руни: «Фанаты «Эвертона» звонят мне и говорят: «Этот сезон нужно отменить»

Форвард «Дерби» Уэйн Руни считает, что текущий сезон нужно доиграть. Он был прерван из-за пандемии коронавируса. «Ливерпуль» с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу.

— «Ливерпуль» выиграет АПЛ, — цитирует Руни Sunday Times. — Есть фанаты «Эвертона», которые звонят мне и говорят: «Этот сезон нужно отменить!» Конечно, будучи воспитанником «Эвертона» и отыграв 13 лет за «Манчестер Юнайтед», часть меня думает, что это было бы хорошо. Но они были великолепны, вложили столько усилий и заслуживают титул. Можете себе представить, чтобы его забрали у вас таким образом? Решение доиграть сезон — верное. Меня не удивит, если это получится сделать только в конце года.