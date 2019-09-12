Уэйн Руни: «Если бы нашу сборную Англии тренировал Гвардьола, мы бы выиграли и чемпионат мира, и Евро»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни выразил сожаление, что Хосепу Гвардьоле не довелось возглавить сборную Англии.

— Посмотрите на сборную Англии 10 лет назад — это была команда с лучшим набором игроков в истории футбола, — приводит слова Руни Goal. — Фердинанд, Терри, Коул, Джеррард, Скоулз, Лэмпард, Бекхэм, Оуэн, я. Если бы нас тогда тренировал Гвардьола, мы бы выиграли и чемпионат мира, и чемпионат Европы. У меня в этом нет никаких сомнений.

За сборную Англии Руни выступал с 2003 по 2018 годы. За это время 33-летний форвард провел 120 матчей, в которых забил 53 гола.