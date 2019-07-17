Уэйн Руни: "Единственная ошибка Клоппа в том, что он работает в "Ливерпуле"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" и лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

– Это тот тренер, под руководством которого хотел бы играть каждый футболист, – цитирует Bild Руни. – Видно, какое удовольствие получают игроки от работы с ним. Его единственная ошибка в том, что он работает в "Ливерпуле" и делает это отлично.



Я глубоко уважаю Клоппа и то, чего он уже достиг. Не только в "Ливерпуле", но и в "Боруссии". Это классный тренер, его лучшие годы еще впереди.

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