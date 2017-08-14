Уэйн Руни: "Было много финансово выгодных предложений, но я хочу играть в футбол"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, перебравшийся в команду этим летом из "Манчестер Юнайтед", признался, что этим летом у него было много предложений. Также он подтвердил, что получал выгодное с финансовой точки зрения предложение из Китая.

- Было много предложений от других клубов премьер-лиги и из-за рубежа, которые в финансовом плане были намного лучше, но я всегда был человеком, который хочет играть в футбол, и поэтому я решил вернуться в "Эвертон", - цитирует Liverpool Echo Руни. - Я надеюсь, что мне удастся оправдать доверие, оказанное мне главным тренером Роналдом Куманом.