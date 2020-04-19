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Уэйн Руни: «Больно признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»

12:05
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Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни заявил, что считает атакующую линию «Ливерпуля» лучшей в мире на данный момент.

— Голы зависят от взаимодействия между игроками, атакующее трио «Ливерпуля» — лучший тому пример, — цитирует Liverpool Echo Руни. — Салах и Мане обеспечивают глубину атаки, соперникам приходится отходить к своим воротам, благодаря чему Роберту Фирмину опускается глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники расслабляются, а Салах и Мане на высокой скорости делают рывки в свободные зоны. Больно признавать, но у «Ливерпуля» в данный момент лучшая атака в мире.

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