Уэлбек выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек выбыл на длительный срок. Главный тренер команды Кике Санчес Флорес заявил, что 28-летний англичанин пропустит несколько месяцев из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Форвард получил травму связок в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1). В нынешнем сезоне Уэлбек успел провести 7 матчей во всех турнирах за «Уотфорд» и забил 1 гол.

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