Уэлбек продлил контракт с «Брайтоном» до конца сезона-2026/27

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек активировал опцию в своем контракте о продлении еще на один сезон, соглашение теперь будет действовать до конца сезона-2026/27, сообщает BBC.

Контракт 35-летнего англичанина истекал в конце сезона-2025/26.

Уэлбек подписал с «Брайтоном» новый двухлетний контракт в 2024 году, но о существовании этой опции не сообщалось. В последнее время вокруг будущего игрока было много неопределенности, но теперь бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» остается в «Брайтоне».

Уэлбек является лучшим бомбардиром команды с 11 голами в 30 матчах, последний из которых он забил в матче АПЛ с «Ноттингем Форест» (2:1). Благодаря такой игре он стал претендовать на возвращение в сборную Англии перед чемпионатом мира. Главный тренер сборной Томас Тухель признавался, что серьезно рассматривал кандидатуру Уэлбека перед ноябрьскими отборочными матчами.

Тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер в последние недели не раз заявлял о желании сохранить Уэлбека. Игрок присоединился к «Брайтону» в октябре 2020 года и с тех пор забил 48 голов в 191 матче.

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