Уэлбек пожертвовал 11 тысяч евро родному городу в Гане для борьбы с коронавирусом
09:34
Форвард «Уотфорда» Дэнни Уэлбек сделал пожертвование родному городу в Гане для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.
29-летний форвард пожертвовал 11,4 тысяч евро.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).
В Гане зафиксировано 566 заболевших, 8 человек погибло, 4 выздоровело.
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