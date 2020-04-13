Уэлбек пожертвовал 11 тысяч евро родному городу в Гане для борьбы с коронавирусом

Форвард «Уотфорда» Дэнни Уэлбек сделал пожертвование родному городу в Гане для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail.

29-летний форвард пожертвовал 11,4 тысяч евро.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

В Гане зафиксировано 566 заболевших, 8 человек погибло, 4 выздоровело.